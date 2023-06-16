Никифор Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никифор Никитин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1720 г.р.

Мать

Около 1722 г.р.

Жена

Около 1760 г.р.

Дети

Около 1787 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760

Отец: Никита Кондратьев

Мать: Анна Васильева

Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Пётр Никифоров

Мать ребёнка: Прасковья Алексеева

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Алексеева

Смерть
Неизвестно
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