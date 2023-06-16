Никифор Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1760
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760
Отец: Никита Кондратьев
Мать: Анна Васильева
Рождение ребёнка
Около 1787
Сын: Пётр Никифоров
Мать ребёнка: Прасковья Алексеева
Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Алексеева
Смерть
Неизвестно