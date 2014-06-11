Меренков Иван Андреевич
Место рождения
Дата рождения24.05.1925
Дата смерти11.06.2014
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1925
Отец: Меренков Андрей Савельевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Брак не регистрирован. От первого брака сын Николай. Живет Челябинская обл. Нагайбакский район, с/с Куликово (около г. Магнитогорска)
Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.06.2014
Ключи, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область