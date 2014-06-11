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Меренков Иван Андреевич

Место рождения

Бреды, Брединский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

24.05.1925

Дата смерти

11.06.2014

Пол

Мужской

Отец

1885 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1921 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1925

Отец: Меренков Андрей Савельевич

Мать: не указана

Бреды, Брединский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ушакова Меренкова Александра Анисимовна

Брак не регистрирован. От первого брака сын Николай. Живет Челябинская обл. Нагайбакский район, с/с Куликово (около г. Магнитогорска)
Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.06.2014
Ключи, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
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