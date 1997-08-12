Бутенко Максим
Место рождения
Дата рождения12.08.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1997
Отец: Бутенко Валерий
Мать: Бутенко Татьяна
Бракосочетание
01.06.2019
Жена: Бутенко Кристина
Рождение ребёнка
23.06.2020
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бутенко Кристина
Образование
По 2020
Институт
ВИ ГПС МЧС РФ
Место жительства
Неизвестно