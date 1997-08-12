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Бутенко Максим

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Место рождения

Элиста, город Элиста, Республика Калмыкия

Дата рождения

12.08.1997

Пол

Мужской

Отец

1967 г.р.

Мать

1968 г.р.

Жена

1997 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1997

Отец: Бутенко Валерий

Мать: Бутенко Татьяна

Элиста, город Элиста, Республика Калмыкия
Бракосочетание
01.06.2019

Жена: Бутенко Кристина

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.06.2020

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бутенко Кристина

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Образование
По 2020
Институт
ВИ ГПС МЧС РФ
Место жительства
Неизвестно
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