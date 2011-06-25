Лещенко Максим Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛещенко Максим Александрович

Лещенко Максим Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.06.2011

Пол

Мужской

Отец

1982 г.р.

Мать

1985 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.2011

Отец: Лещенко Александр Иванович

Мать: Лещенко Ольга Викторовна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close