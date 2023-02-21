Ларина Евдокия Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларина Евдокия Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1877

Сын: Федор Ильич

Отец ребёнка: Ларин Илья Флорович

Рождение ребёнка
22.06.1881 ст.

Дочь: Анна Ильинична

Отец ребёнка: Ларин Илья Флорович

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
12.03.1883 ст.

Сын: Алексей Ильич

Отец ребёнка: Ларин Илья Флорович

Рождение ребёнка
13.09.1884 ст.

Дочь: Вера Ильинична

Отец ребёнка: Ларин Илья Флорович

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ларин Иосиф Ильич

Отец ребёнка: Ларин Илья Флорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ларин Тихон Ильич

Отец ребёнка: Ларин Илья Флорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ларин Иван Ильич

Отец ребёнка: Ларин Илья Флорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ларин Илья Флорович

Смерть
Неизвестно
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