Ларина Евдокия Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1877
Сын: Федор Ильич
Отец ребёнка: Ларин Илья Флорович
Рождение ребёнка
22.06.1881 ст.
Дочь: Анна Ильинична
Отец ребёнка: Ларин Илья Флорович
Рождение ребёнка
12.03.1883 ст.
Сын: Алексей Ильич
Отец ребёнка: Ларин Илья Флорович
Рождение ребёнка
13.09.1884 ст.
Дочь: Вера Ильинична
Отец ребёнка: Ларин Илья Флорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ларин Иосиф Ильич
Отец ребёнка: Ларин Илья Флорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ларин Тихон Ильич
Отец ребёнка: Ларин Илья Флорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ларин Иван Ильич
Отец ребёнка: Ларин Илья Флорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ларин Илья Флорович
Смерть
Неизвестно