Бирюкова Михайлова Светлана Сергеевна
Место рожденияСвердловская область г. Верхняя Салда
Дата рождения1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1979
Отец: не указан
Мать: скрыто настройками приватности
Свердловская область г. Верхняя Салда
Рождение ребёнка
28.08.2002
Сын: Бирюков Кирилл Евгеньевич
Отец ребёнка: не указан
Свердловская область г. Верхняя Салда