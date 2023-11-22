Марков Юрий Витальевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.04.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1976
Бракосочетание
12.08.2000
Рождение ребёнка
04.02.2001
Дочь: Николаева Элизабета Юрьевна
Мать ребёнка: Маркова Татьяна Николаевна
Место рождения: Чувашская Республика, г. Чебоксары
Рождение ребёнка
28.07.2005
Мать ребёнка: Маркова Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
16.04.2009
Сын: Марков Иван Юрьевич
Мать ребёнка: Маркова Татьяна Николаевна