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Марков Юрий Витальевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.04.1976

Пол

Мужской

Добавил:

ЭН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1976

Отец: Марков Виталий Алексеевич

Мать: Маркова Надежда Ивановна

Бракосочетание
12.08.2000

Жена: Маркова Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
04.02.2001

Дочь: Николаева Элизабета Юрьевна

Мать ребёнка: Маркова Татьяна Николаевна

Место рождения: Чувашская Республика, г. Чебоксары
Рождение ребёнка
28.07.2005

Сын: Марков Александр Юрьевич

Мать ребёнка: Маркова Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
16.04.2009

Сын: Марков Иван Юрьевич

Мать ребёнка: Маркова Татьяна Николаевна

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