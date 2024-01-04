Аглиуллин Вахит Муллаярович
Место рождения
Дата рождения1916
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: Аглиуллин Муллаяр
Мать: Аглиуллина ?
Рождение ребёнка
02.09.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Аглиуллина Файза Валитовна
Рождение ребёнка
16.05.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Аглиуллина Файза Валитовна
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно