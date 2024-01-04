Аглиуллин Вахит Муллаярович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАглиуллин Вахит Муллаярович

Аглиуллин Вахит Муллаярович

Место рождения

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1916 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Аглиуллин Муллаяр

Мать: Аглиуллина ?

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.09.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аглиуллина Файза Валитовна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.05.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аглиуллина Файза Валитовна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Развод
Неизвестно

Жена: Аглиуллина Файза Валитовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аглиуллина Файза Валитовна

Смерть
Неизвестно
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close