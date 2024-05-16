Кузьмин Тимофей Петрович
Место рождения
Дата рождения26.04.1880 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
26.04.1880 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
26.04.1880 Тимофей Токм. Петр Сидоров и Мария Григорьева 27.04 Симбирск. Губ. Сингилейского у. с. Назикина Стефан Козмин и Токм. Димитрия Петрова жена Варвара Сидорова
Бракосочетание
18.01.1904 ст.
18.01.1904 Села Токмакла крестьянина Петра Сидоровича Козьмина сын Тимофей,23 года, первый брак и Села Токмакла крестьянина Прокопия Леонтьева дочь Елена,22 года, первый брак По жениху и евесте: Ток... Показать все
Рождение ребёнка
25.01.1905
Дочь: Кузьмина Мария Тимофеевна
Мать ребёнка: Кузьмина (Ильина) Елена Прокопьевна
Рождение ребёнка
13.06.1906
Дочь: Кузьмина Анна Тимофеевна
Мать ребёнка: Кузьмина (Ильина) Елена Прокопьевна
Рождение ребёнка
21.08.1908
Мать ребёнка: Кузьмина (Ильина) Елена Прокопьевна
Рождение ребёнка
12.09.1912
Дочь: Кузьмина Любовь Тимофеевна
Мать ребёнка: Кузьмина (Ильина) Елена Прокопьевна
Рождение ребёнка
20.11.1913
Дочь: Кузьмина Анна Тимофеевна
Мать ребёнка: Кузьмина (Ильина) Елена Прокопьевна
Рождение ребёнка
20.11.1913
Дочь: Кузьмина Екатерина Тимофеевна
Мать ребёнка: Кузьмина (Ильина) Елена Прокопьевна
Рождение ребёнка
23.03.1915
Дочь: Кузьмина Мария Тмофеевна
Мать ребёнка: Кузьмина (Ильина) Елена Прокопьевна
Смерть
Неизвестно