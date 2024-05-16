Кузьмин Тимофей Петрович 26.04.1880 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Кузьмин Тимофей Петрович

Место рождения

Токмакла, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

26.04.1880 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1880 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Токмакла, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
26.04.1880 Тимофей Токм. Петр Сидоров и Мария Григорьева 27.04 Симбирск. Губ. Сингилейского у. с. Назикина Стефан Козмин и Токм. Димитрия Петрова жена Варвара Сидорова
Бракосочетание
18.01.1904 ст.

Жена: Кузьмина (Ильина) Елена Прокопьевна

Токмакла, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
18.01.1904 Села Токмакла крестьянина Петра Сидоровича Козьмина сын Тимофей,23 года, первый брак и Села Токмакла крестьянина Прокопия Леонтьева дочь Елена,22 года, первый брак По жениху и евесте: Ток... Показать все
Рождение ребёнка
25.01.1905

Дочь: Кузьмина Мария Тимофеевна

Мать ребёнка: Кузьмина (Ильина) Елена Прокопьевна

Рождение ребёнка
13.06.1906

Дочь: Кузьмина Анна Тимофеевна

Мать ребёнка: Кузьмина (Ильина) Елена Прокопьевна

Рождение ребёнка
21.08.1908

Сын: Кузьмин Иван Тмофеевич

Мать ребёнка: Кузьмина (Ильина) Елена Прокопьевна

Рождение ребёнка
12.09.1912

Дочь: Кузьмина Любовь Тимофеевна

Мать ребёнка: Кузьмина (Ильина) Елена Прокопьевна

Рождение ребёнка
20.11.1913

Дочь: Кузьмина Анна Тимофеевна

Мать ребёнка: Кузьмина (Ильина) Елена Прокопьевна

Рождение ребёнка
20.11.1913

Дочь: Кузьмина Екатерина Тимофеевна

Мать ребёнка: Кузьмина (Ильина) Елена Прокопьевна

Рождение ребёнка
23.03.1915

Дочь: Кузьмина Мария Тмофеевна

Мать ребёнка: Кузьмина (Ильина) Елена Прокопьевна

Смерть
Неизвестно

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