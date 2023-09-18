Краснов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.01.1961
Сын: Краснов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Краснова Екатерина Семеновна
Никольский район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Никольский район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно