Краснов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснов Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1942 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.01.1961

Сын: Краснов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Краснова Екатерина Семеновна

Никольский район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Краснова Екатерина Семеновна

Место жительства
Неизвестно
Никольский район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно
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