Иванова Оксана Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Оксана Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.05.1981

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1981

Отец: Лиджиев Сергей Манджиевич

Мать: Лиджиева Галина Нахлановна

Рождение ребёнка
02.07.2001

Дочь: Валетова Салгира Джангаровна

Отец ребёнка: Иванов Баатр Алексеевич

Лагань, Лаганский муниципальный район, Республика Калмыкия
Рождение ребёнка
28.06.2005

Дочь: Иванова Алтана Баатровна

Отец ребёнка: Иванов Баатр Алексеевич

Рождение ребёнка
17.11.2006

Сын: Иванов Алдар Баатрович

Отец ребёнка: Иванов Баатр Алексеевич

Рождение ребёнка
27.07.2014

Сын: Иванов Эльвег Баатрович

Отец ребёнка: Иванов Баатр Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Баатр Алексеевич

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