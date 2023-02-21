Иванова Оксана Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.05.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1981
Рождение ребёнка
02.07.2001
Дочь: Валетова Салгира Джангаровна
Отец ребёнка: Иванов Баатр Алексеевич
Лагань, Лаганский муниципальный район, Республика Калмыкия
Рождение ребёнка
28.06.2005
Дочь: Иванова Алтана Баатровна
Отец ребёнка: Иванов Баатр Алексеевич
Рождение ребёнка
17.11.2006
Отец ребёнка: Иванов Баатр Алексеевич
Рождение ребёнка
27.07.2014
Отец ребёнка: Иванов Баатр Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно