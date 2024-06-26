Абакумов Павел Павлович
Место рожденияРоссия
Дата рождения1921
Дата смерти1997
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Абакумова Александра Егоровна
Рождение ребёнка
23.07.1955
Мать ребёнка: Абакумова Александра Егоровна
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Смерть
1997