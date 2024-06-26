Абакумов Павел Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абакумов Павел Павлович

Место рождения

Россия

Дата рождения

1921

Дата смерти

1997

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1955 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Абакумова Александра Егоровна

Рождение ребёнка
23.07.1955

Сын: Абакумов Виктор Павлович

Мать ребёнка: Абакумова Александра Егоровна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Смерть
1997

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