Гарин Иван Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гарин Иван Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.03.1882

Дочь: Багайскова Клавдия Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Дубовка, Дубовский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Ксения Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Дубовка, Дубовский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ? Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Дубовка, Дубовский муниципальный район, Волгоградская область
Место жительства
Неизвестно
Дубовка, Дубовский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно
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