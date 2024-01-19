Косолапов Дмитрий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.01.1948
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.01.1973
Сын: Косолапов Павел Дмитриевич
Мать ребёнка: Косолапова Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
06.03.1980
Дочь: Сулима Людмила Дмитриевна
Мать ребёнка: Косолапова Надежда Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно