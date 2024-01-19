Косолапов Дмитрий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косолапов Дмитрий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.01.1948

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.01.1973

Сын: Косолапов Павел Дмитриевич

Мать ребёнка: Косолапова Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
06.03.1980

Дочь: Сулима Людмила Дмитриевна

Мать ребёнка: Косолапова Надежда Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Косолапова Надежда Ивановна

Смерть
Неизвестно
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