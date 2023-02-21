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Петряшев Вукол Мартынов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1756 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756 ст.

Отец: Петряшев Мартын Алексеев

Мать: Петряшева Евдокия Тихонова

ВУЦА ф. 363, оп. 1, д. 2142, л. 634 об. в 1772 году- 16 лет
Место жительства
1772 ст.
Клюкино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
ВУЦА ф. 363, оп. 1, д. 2142, л. 634 об.
Рождение ребёнка
Около 1804 ст.

Сын: Петряшев Семен Вуколов

Мать ребёнка: не указана

Клюкино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
ГАВО фонд 388 опись 1 дело 8846
Место жительства
1816 ст.
Клюкино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
ГАВО фонд 388 опись 1 дело 8846 л. 1 об. В 1816 году 58 лет
Смерть
Неизвестно
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