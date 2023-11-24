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Тарасенков Алексей Агеевич

Место рождения

Кардаиловка Воронежской губернии

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Тарасенков Агей Козьмин

Мать: Ирина Денисовна

Кардаиловка Воронежской губернии
Рождение ребёнка
1826

Сын: Тарасенков Макар Алексеевич

Мать ребёнка: Тарасенкова Александра Евдокимова

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
08.01.1829

Дочь: Домна Алексеевна

Мать ребёнка: Тарасенкова Александра Евдокимова

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
03.04.1831

Сын: Тарасенков Никита Алексеевич

Мать ребёнка: Тарасенкова Александра Евдокимова

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Тарасенков Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Тарасенкова Александра Евдокимова

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Прасковья Алексеевна

Мать ребёнка: Тарасенкова Александра Евдокимова

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тарасенкова Александра Евдокимова

Смерть
Неизвестно
Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
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