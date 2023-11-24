Тарасенков Алексей Агеевич
Место рожденияКардаиловка Воронежской губернии
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Тарасенков Агей Козьмин
Мать: Ирина Денисовна
Кардаиловка Воронежской губернии
Рождение ребёнка
1826
Сын: Тарасенков Макар Алексеевич
Мать ребёнка: Тарасенкова Александра Евдокимова
Рождение ребёнка
08.01.1829
Дочь: Домна Алексеевна
Мать ребёнка: Тарасенкова Александра Евдокимова
Рождение ребёнка
03.04.1831
Сын: Тарасенков Никита Алексеевич
Мать ребёнка: Тарасенкова Александра Евдокимова
Рождение ребёнка
1834
Сын: Тарасенков Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Тарасенкова Александра Евдокимова
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Прасковья Алексеевна
Мать ребёнка: Тарасенкова Александра Евдокимова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно