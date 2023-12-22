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Максимов Николай Семенович

Место рождения

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Максимов Семён Иванович

Мать: не указана

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Максимов Калистрат Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1860

Сын: Максимов Семен

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1865

Сын: Максимов Афанасий Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Максимов Михаил

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрёна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Максимова Ирина

Смерть
Неизвестно
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