Максимов Николай Семенович
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Максимов Семён Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Сын: Максимов Калистрат Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1860
Сын: Максимов Семен
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1865
Сын: Максимов Афанасий Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Максимов Михаил
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрёна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Максимова Ирина
Смерть
Неизвестно