Липовская (Капаева) Пелагея Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.01.1906 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
31.03.1908 ст.
Сын: Липовский Иоанн Филиппович
Отец ребёнка: Липовский Филат Михайлов
Рождение ребёнка
17.10.1909
Отец ребёнка: Липовский Филат Михайлов
Рождение ребёнка
14.04.1919
Сын: Липовский Трофим Филипович
Отец ребёнка: Липовский Филат Михайлов
Рождение ребёнка
20.05.1920 или 1924
Сын: Липовский Фёдор Филиппович
Отец ребёнка: Липовский Филат Михайлов
Смерть
Неизвестно