Липовская (Капаева) Пелагея Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Липовская (Капаева) Пелагея Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
15.01.1906 ст.

Муж: Липовский Филат Михайлов

Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
31.03.1908 ст.

Сын: Липовский Иоанн Филиппович

Отец ребёнка: Липовский Филат Михайлов

Стеклянное, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
17.10.1909

Сын: Липовский Лука Филипович

Отец ребёнка: Липовский Филат Михайлов

Стеклянное, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
14.04.1919

Сын: Липовский Трофим Филипович

Отец ребёнка: Липовский Филат Михайлов

Стеклянное, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
20.05.1920 или 1924

Сын: Липовский Фёдор Филиппович

Отец ребёнка: Липовский Филат Михайлов

Стеклянное, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
Стеклянное, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
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