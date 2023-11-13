Минина Елизавета Григориевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минина Елизавета Григориевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.08.1943

Дата смерти

Около 2011

Пол

Женский

Отец

1913 г.р.

Мать

1912 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1943

Отец: Романов Григорий Семенович

Мать: Романова Ольга Алексевна

Рождение ребёнка
22.11.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.09.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Около 2011
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