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Казанцовъ Тит Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1692 ст.

Дата смерти

Между 1720 и 1745 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1653 г.р.

Мать

Около 1663 г.р.

Жена

Дети

Добавил:

ИН
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1692 ст.

Отец: Казанцовъ Петр

Мать: Василиса

Смерть
Между 1720 и 1745 ст.
Рождение ребёнка
Около 1723 ст.

Сын: Казанцовъ Фадей Титов

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
До 1723 ст.

Жена: ?

Рождение ребёнка
Около 1726 ст.

Сын: Казанцовъ Мокей Титов

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1736 ст.

Сын: Казанцовъ Петр Титов

Мать ребёнка: ?

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