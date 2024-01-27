Казанцовъ Тит Петров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1692 ст.
Дата смертиМежду 1720 и 1745 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1692 ст.
Отец: Казанцовъ Петр
Мать: Василиса
Смерть
Между 1720 и 1745 ст.
Рождение ребёнка
Около 1723 ст.
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
До 1723 ст.
Жена: ?
Рождение ребёнка
Около 1726 ст.
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1736 ст.
Сын: Казанцовъ Петр Титов
Мать ребёнка: ?