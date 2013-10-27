Захаров Дмитрий Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.09.1966
Дата смерти27.10.2013
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1966
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.01.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.03.1995
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
27.10.2013