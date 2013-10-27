Захаров Дмитрий Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захаров Дмитрий Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.09.1966

Дата смерти

27.10.2013

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1966

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.01.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.03.1995

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
27.10.2013
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