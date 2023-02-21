Мартышова (Капранова) Евдокия/Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартышова (Капранова) Евдокия/Авдотья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Капранов Семён?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.12.1919

Сын: Мартышов Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Мартышов Алексей

Место жительства
Неизвестно
Горносталёвка, Саргатский район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мартышов Алексей

Смерть
Неизвестно
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