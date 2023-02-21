Мартышова (Капранова) Евдокия/Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Капранов Семён?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.12.1919
Сын: Мартышов Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Мартышов Алексей
Место жительства
Неизвестно
Горносталёвка, Саргатский район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мартышов Алексей
Смерть
Неизвестно