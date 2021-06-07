Давлятханова (Сахабиева) Гульсима Камильевна
Место рождения
Дата рождения03.08.1947
Дата смерти07.06.2021
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1947
Отец: Сахабиев Камиль
Мать: Сахабиева Рахима
Рождение ребёнка
26.08.1969
Сын: Давлятханов Валерий Маратович
Отец ребёнка: Давлятханов Марат Мунипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бабамуратова Элеонора Маратовна
Отец ребёнка: Давлятханов Марат Мунипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Давлятханов Эдуард Маратович
Отец ребёнка: Давлятханов Марат Мунипович
Бракосочетание
Неизвестно
Свидетельство о браке выписано Таглимой
Смерть
07.06.2021
Чернушка, Чернушинский муниципальный район, Пермский край