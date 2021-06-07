Давлятханова (Сахабиева) Гульсима Камильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давлятханова (Сахабиева) Гульсима Камильевна

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Место рождения

Самарова, Октябрьский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

03.08.1947

Дата смерти

07.06.2021

Пол

Женский

Добавил:

ЯХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1947

Отец: Сахабиев Камиль

Мать: Сахабиева Рахима

Самарова, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
26.08.1969

Сын: Давлятханов Валерий Маратович

Отец ребёнка: Давлятханов Марат Мунипович

Басино, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бабамуратова Элеонора Маратовна

Отец ребёнка: Давлятханов Марат Мунипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Давлятханов Эдуард Маратович

Отец ребёнка: Давлятханов Марат Мунипович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Давлятханов Марат Мунипович

Басино, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Свидетельство о браке выписано Таглимой
Смерть
07.06.2021
Чернушка, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
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