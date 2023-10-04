Рожкова Панютина Лупенкова Анна Исаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.04.1891 ст.
Бракосочетание
07.01.1898 ст.
Жениху 67 лет, ВТОРОЙ брак. Невесте - 40 лет, ТРЕТИЙ брак. Поручители: Василий Стефанов Иванов, Макарий Васильев Кравцов, Трофим Федоров Поляков, Ефимий Филиппов Хулин
Смерть
Неизвестно