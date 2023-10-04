Рожкова Панютина Лупенкова Анна Исаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рожкова Панютина Лупенкова Анна Исаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1837 г.р.
Около 1830 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.04.1891 ст.

Муж: Панютин Василий Михайлович

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
07.01.1898 ст.

Муж: Лупенков Лаврентий Сергеев

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Жениху 67 лет, ВТОРОЙ брак. Невесте - 40 лет, ТРЕТИЙ брак. Поручители: Василий Стефанов Иванов, Макарий Васильев Кравцов, Трофим Федоров Поляков, Ефимий Филиппов Хулин
Смерть
Неизвестно
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