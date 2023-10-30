Макеева (Макеева) Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Макеев Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
1919
Муж: Макеев Филипп
Рождение ребёнка
03.09.1923
Дочь: Анищук Васса
Отец ребёнка: Макеев Филипп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макеев Валерий
Отец ребёнка: Макеев Филипп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонина
Отец ребёнка: Макеев Филипп
Смерть
Неизвестно