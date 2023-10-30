Макеева (Макеева) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макеева (Макеева) Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Макеев Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
1919

Муж: Макеев Филипп

Рождение ребёнка
03.09.1923

Дочь: Анищук Васса

Отец ребёнка: Макеев Филипп

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макеев Валерий

Отец ребёнка: Макеев Филипп

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонина

Отец ребёнка: Макеев Филипп

Смерть
Неизвестно
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