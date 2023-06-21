Бобыкина Ефросинья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Анна Анисимовна
Отец ребёнка: Бобыкин Анисим Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1920
Сын: Бобыкин Михаил Анисимович
Отец ребёнка: Бобыкин Анисим Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1930
Сын: Бобыкин Виталий Анисимович
Отец ребёнка: Бобыкин Анисим Алексеевич
Рождение ребёнка
24.09.1932
Сын: Бобыкин Виктор Анисимович
Отец ребёнка: Бобыкин Анисим Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бобыкин Анисим Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно