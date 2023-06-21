Бобыкина Ефросинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобыкина Ефросинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Анна Анисимовна

Отец ребёнка: Бобыкин Анисим Алексеевич

Макаровские, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Около 1920

Сын: Бобыкин Михаил Анисимович

Отец ребёнка: Бобыкин Анисим Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1930

Сын: Бобыкин Виталий Анисимович

Отец ребёнка: Бобыкин Анисим Алексеевич

Макаровские, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.09.1932

Сын: Бобыкин Виктор Анисимович

Отец ребёнка: Бобыкин Анисим Алексеевич

Макаровские, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Около 1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бобыкин Анисим Алексеевич

Макаровские, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бобыкин Анисим Алексеевич

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