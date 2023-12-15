Колотай (Коверда) Татьяна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1892
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.06.1921
Рождение ребёнка
11.04.1922
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Колотай Иван Гаврилович
Глядень, Мошковский муниципальный район, Новосибирская область
Работа или профессия
Неизвестно