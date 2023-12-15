Колотай (Коверда) Татьяна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колотай (Коверда) Татьяна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1892

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1898 г.р.

Дети

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.06.1921

Муж: Колотай Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
11.04.1922

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Колотай Иван Гаврилович

Глядень, Мошковский муниципальный район, Новосибирская область
Работа или профессия
Неизвестно
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