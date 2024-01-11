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(Золотухина) Софья
(Золотухина) Софья
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1902
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Золотухин Стефан Макарович
Мать
Золотухина Елена Ульшина
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец:
Золотухин Стефан Макарович
Мать:
Золотухина Елена Ульшина
Смерть
Неизвестно
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