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(Золотухина) Софья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Золотухин Стефан Макарович

Мать: Золотухина Елена Ульшина

Смерть
Неизвестно
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