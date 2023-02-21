Максим Игнатьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максим Игнатьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1725 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1763 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Игнат Демьян

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1783

Сын: Семен Максимов

Мать ребёнка: Ульяна Алексеева

Рождение ребёнка
1788

Сын: Герасим Максимов

Мать ребёнка: Ульяна Алексеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна Алексеева

Место жительства
Неизвестно
Заболотье, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно
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