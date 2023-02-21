Максим Игнатьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: Игнат Демьян
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1783
Сын: Семен Максимов
Мать ребёнка: Ульяна Алексеева
Рождение ребёнка
1788
Сын: Герасим Максимов
Мать ребёнка: Ульяна Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяна Алексеева
Место жительства
Неизвестно
Заболотье, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно