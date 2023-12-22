Прохор Калинникович
Место рождения
Дата рождения1704
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704
Отец: Калина Трофимович
Мать: Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1733
Сын: Иван Прохорович
Мать ребёнка: Василиса Ивановна
Рождение ребёнка
1752
Сын: Петр Прохорович
Мать ребёнка: Василиса Ивановна
Рождение ребёнка
1755
Сын: Трофим Прохорович
Мать ребёнка: Василиса Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Василиса Ивановна
Смерть
Неизвестно