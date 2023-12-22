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Прохор Калинникович

Место рождения

Ильино, город Тула, Тульская область

Дата рождения

1704

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704

Отец: Калина Трофимович

Мать: Мария Ивановна

Ильино, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
1733

Сын: Иван Прохорович

Мать ребёнка: Василиса Ивановна

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1752

Сын: Петр Прохорович

Мать ребёнка: Василиса Ивановна

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1755

Сын: Трофим Прохорович

Мать ребёнка: Василиса Ивановна

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Василиса Ивановна

Смерть
Неизвестно
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