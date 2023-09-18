(Точенова) Валерия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Точенова) Валерия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.10.1989

Пол

Женский

Отец

1958 г.р.

Мать

1960 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1989

Отец: Точенов Сергей

Мать: Точёнова Лена

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