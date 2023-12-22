Демченков Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДемченков Пелагея Ивановна

Демченков Пелагея Ивановна

avatar

Место рождения

Алень, Клетнянский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

1888

Дата смерти

1960

Пол

Женский

Добавил:

EN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Алень, Клетнянский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Коробцова Анна Семеновна

Отец ребёнка: Демченков Семен Михайлович

Рождение ребёнка
20.09.1913

Сын: Демченков Сергей Семенович

Отец ребёнка: Демченков Семен Михайлович

Алень, Клетнянский муниципальный район, Брянская область
АЛЕНЬ (устар. Аленя, Олень), д., Клетнян. р-на, Мужиновского с.п., в 15 км к Ю. от Клетни, на левом берегу реки Опороть (53°15'50" с.ш., 33°0945" в.д.). 0,28 т.ж.; макс. 1,26 т.ж. (1926). Упом. с XVII... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Демченков Семен Михайлович

Смерть
1960
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close