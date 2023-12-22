Демченков Пелагея Ивановна
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смерти1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Коробцова Анна Семеновна
Отец ребёнка: Демченков Семен Михайлович
Рождение ребёнка
20.09.1913
Сын: Демченков Сергей Семенович
Отец ребёнка: Демченков Семен Михайлович
АЛЕНЬ (устар. Аленя, Олень), д., Клетнян. р-на, Мужиновского с.п., в 15 км к Ю. от Клетни, на левом берегу реки Опороть (53°15'50" с.ш., 33°0945" в.д.). 0,28 т.ж.; макс. 1,26 т.ж. (1926). Упом. с XVII... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1960