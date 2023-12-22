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Фомин Дмитрий Иванович

Место рождения

Шивки, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

24.10.1913 ст.

Дата смерти

26.10.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1913 ст.

Отец: Фомин Иван Иванович

Мать: Фомина Анастасия Яковлевна

Шивки, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
23.12.1948

Дочь: Ваулина Светлана Дмитриевна

Мать ребёнка: Фомина Анастасия Устиновна

Чернышевск, Чернышевский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
20.10.1951

Дочь: Фёдорова Екатерина Дмитриевна

Мать ребёнка: Фомина Анастасия Устиновна

Чернышевск, Чернышевский муниципальный район, Забайкальский край
Ченышевск был санция им. Каганович
Смерть
26.10.1980
Чернышевск, Чернышевский муниципальный район, Забайкальский край
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