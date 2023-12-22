Фомин Дмитрий Иванович
Место рождения
Дата рождения24.10.1913 ст.
Дата смерти26.10.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1913 ст.
Отец: Фомин Иван Иванович
Рождение ребёнка
23.12.1948
Дочь: Ваулина Светлана Дмитриевна
Мать ребёнка: Фомина Анастасия Устиновна
Рождение ребёнка
20.10.1951
Дочь: Фёдорова Екатерина Дмитриевна
Мать ребёнка: Фомина Анастасия Устиновна
Ченышевск был санция им. Каганович
Смерть
26.10.1980