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(Суконщикова) Анна Ивановна

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

02.09.1802 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Между 1779 и 1780 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1802 ст.

Отец: Суконщиков Алексей Михайлович

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Крещение
04.09.1802 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Восприемницей при крещении была купецкая жена Авдотья Алексеева Петригина | Власиевская церковь 37, Вологда, Вологодская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
мещанка
Место жительства
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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