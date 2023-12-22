(Суконщикова) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения02.09.1802 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1802 ст.
Отец: Суконщиков Алексей Михайлович
Мать: не указана
Крещение
04.09.1802 ст.
Восприемницей при крещении была купецкая жена Авдотья Алексеева Петригина | Власиевская церковь 37, Вологда, Вологодская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
мещанка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно