Назарова Авдотия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назарова Авдотия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Сын: Назаров Никифор Ефтеевич

Отец ребёнка: Назаров Ефтей Арефиевич

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Назарова Анна Ефтеевна

Отец ребёнка: Назаров Ефтей Арефиевич

Рождение ребёнка
1829

Сын: Назаров Захар Ефтеевич

Отец ребёнка: Назаров Ефтей Арефиевич

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Назарова Анна Ефтеевна

Отец ребёнка: Назаров Ефтей Арефиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Назаров Ефтей Арефиевич

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