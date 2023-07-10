Назарова Авдотия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Назаров Ефтей Арефиевич
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Назарова Анна Ефтеевна
Отец ребёнка: Назаров Ефтей Арефиевич
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Назаров Ефтей Арефиевич
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Назарова Анна Ефтеевна
Отец ребёнка: Назаров Ефтей Арефиевич
Бракосочетание
Неизвестно