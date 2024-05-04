Крюков Еремей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1965
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крюкова Ольга Еремеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крюкова Юлия Еремеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1896
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1965