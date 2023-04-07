Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлександра Васильевна

Александра Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1797 г.р.

Дети

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838

Сын: Афанасий Федорович

Отец ребёнка: Федор Михайлович

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Ографена Федоровна

Отец ребёнка: Федор Михайлович

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Ирина Федоровна

Отец ребёнка: Федор Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор Михайлович

Смерть
Неизвестно
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