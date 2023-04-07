Александра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1838
Сын: Афанасий Федорович
Отец ребёнка: Федор Михайлович
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Ографена Федоровна
Отец ребёнка: Федор Михайлович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Ирина Федоровна
Отец ребёнка: Федор Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор Михайлович
Смерть
Неизвестно