Сарнавский (Тухлый) Григорий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.04.1951
Дата смерти15.01.2016
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.01.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сарнавская Анна Степановна
Рождение ребёнка
27.09.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сарнавская Анна Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.01.2016