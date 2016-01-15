Сарнавский (Тухлый) Григорий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сарнавский (Тухлый) Григорий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.04.1951

Дата смерти

15.01.2016

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1951 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.01.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сарнавская Анна Степановна

Рождение ребёнка
27.09.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сарнавская Анна Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сарнавская Анна Степановна

Смерть
15.01.2016
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