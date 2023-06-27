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Семёнов Борис Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.07.1934

Дата смерти

15.08.1985

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1934

Отец: Семёнов Трофим Петрович

Мать: Семёнова Анастасия Кузьминична

Рождение ребёнка
08.03.1958

Сын: Семёнов Николай Борисович

Мать ребёнка: Семенова Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
15.09.1961

Сын: Семёнов Александр Борисович

Мать ребёнка: Семёнова Татьяна Самсоновна

Рождение ребёнка
27.11.1970

Дочь: Семенова Елена Борисовна

Мать ребёнка: Семёнова Татьяна Самсоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Семёнова Татьяна Самсоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семенова Мария Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
15.08.1985
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