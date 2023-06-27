Семёнов Борис Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.07.1934
Дата смерти15.08.1985
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1934
Рождение ребёнка
08.03.1958
Сын: Семёнов Николай Борисович
Мать ребёнка: Семенова Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
15.09.1961
Сын: Семёнов Александр Борисович
Мать ребёнка: Семёнова Татьяна Самсоновна
Рождение ребёнка
27.11.1970
Дочь: Семенова Елена Борисовна
Мать ребёнка: Семёнова Татьяна Самсоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Семёнова Татьяна Самсоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
15.08.1985