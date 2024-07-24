Щелконогова (Климова) Татьяна Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щелконогова (Климова) Татьяна Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: неизвестно

Мать: неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новожихорева Елена Анатольевна

Отец ребёнка: Щелконогов Анатолий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Левина Ирина Анатольевна

Отец ребёнка: Щелконогов Анатолий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щелконогов Анатолий Васильевич

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