Щелконогова (Климова) Татьяна Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: неизвестно
Мать: неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Новожихорева Елена Анатольевна
Отец ребёнка: Щелконогов Анатолий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Левина Ирина Анатольевна
Отец ребёнка: Щелконогов Анатолий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно