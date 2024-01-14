Горбатова Марина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбатова Марина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Горбатов Григорий

Мать: Кривых Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малолетков Григорий Геннадьевич

Отец ребёнка: Малолетков Геннадий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малолетков Дмитрий Геннадьевич

Отец ребёнка: Малолетков Геннадий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малолетков Геннадий

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