Горбатова Марина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Горбатов Григорий
Мать: Кривых Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малолетков Григорий Геннадьевич
Отец ребёнка: Малолетков Геннадий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малолетков Дмитрий Геннадьевич
Отец ребёнка: Малолетков Геннадий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Малолетков Геннадий