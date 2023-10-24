Трушкова Надежда Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.09.1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1902
Отец: не указан
Мать: не указана
крещеная 30.09.1902
Рождение ребёнка
23.04.1927
Сын: Сафронов Анатолий Павлович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Шурма, Уржумский муниципальный район, Кировская область
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Рождение ребёнка
1929
Дочь: Заболотских Калерия Павловна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Малмыж, Малмыжский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно