Трушкова Надежда Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трушкова Надежда Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.09.1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

крещеная 30.09.1902
Рождение ребёнка
23.04.1927

Сын: Сафронов Анатолий Павлович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Шурма, Уржумский муниципальный район, Кировская область
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Рождение ребёнка
1929

Дочь: Заболотских Калерия Павловна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Малмыж, Малмыжский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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