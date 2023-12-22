Краснухин Филипп Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснухин Филипп Ефимович

Место рождения

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1891

Дата смерти

1951

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Краснухин Валентин Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Светлана

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1951
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