Краснухин Филипп Ефимович
Место рождения
Дата рождения1891
Дата смерти1951
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Краснухин Валентин Филиппович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Светлана
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1951