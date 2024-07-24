Муратова Наталья Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Нижегородская обл., Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Муратов Василий Михайлович
Отец ребёнка: Муратов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
02.03.1914
Сын: Муратов Вячеслав Михайлович
Отец ребёнка: Муратов Михаил Иванович
с.Мухоедово, Нижегородская обл., Россия
Смерть
Неизвестно