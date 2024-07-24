Муратова Наталья Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муратова Наталья Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Муратов Михаил Иванович

Место жительства
Неизвестно
Нижегородская обл., Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Муратов Василий Михайлович

Отец ребёнка: Муратов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
02.03.1914

Сын: Муратов Вячеслав Михайлович

Отец ребёнка: Муратов Михаил Иванович

с.Мухоедово, Нижегородская обл., Россия
Смерть
Неизвестно

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