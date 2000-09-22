Демидова Татьяна Александровна
Место рождения
Дата рождения27.12.1917
Дата смерти22.09.2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
22.09.2000
Рига, Латвия