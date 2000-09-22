Демидова Татьяна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демидова Татьяна Александровна

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Место рождения

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область

Дата рождения

27.12.1917

Дата смерти

22.09.2000

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Смерть
22.09.2000
Рига, Латвия
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