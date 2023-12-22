Рычков Кузьма Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рычков Кузьма Сергеевич

Место рождения

Тыловай, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1790 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1850 г.р.

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: Рычков Сергей

Мать: не указана

Тыловай, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1881

Сын: Рычков Фёдор Кузьмич

Мать ребёнка: не указана

Тыловай, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1883

Дочь: Рычкова Авдотья Кузьминична

Мать ребёнка: не указана

Тыловай, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1887

Сын: Рычков Кузьма Кузьмич

Мать ребёнка: не указана

Тыловай, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рычкова Степанида Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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