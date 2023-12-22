Рычков Кузьма Сергеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Отец: Рычков Сергей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1881
Сын: Рычков Фёдор Кузьмич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1883
Дочь: Рычкова Авдотья Кузьминична
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1887
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно