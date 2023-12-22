Храмович (Кузнецова) Анастасия Владимировна
Место рождения
Дата рождения27.02.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1985
Отец: не указан
Мать: Кузнецова Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
03.12.2014
Сын: Храмович Ярослав Викторович
Отец ребёнка: Храмович Виктор Сергеевич
Рождение ребёнка
06.03.2017
Сын: Храмович Всеволод Викторович
Отец ребёнка: Храмович Виктор Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно