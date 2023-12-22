Храмович (Кузнецова) Анастасия Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Храмович (Кузнецова) Анастасия Владимировна

Место рождения

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область

Дата рождения

27.02.1985

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1985

Отец: не указан

Мать: Кузнецова Ольга Ивановна

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
03.12.2014

Сын: Храмович Ярослав Викторович

Отец ребёнка: Храмович Виктор Сергеевич

Рождение ребёнка
06.03.2017

Сын: Храмович Всеволод Викторович

Отец ребёнка: Храмович Виктор Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Храмович Виктор Сергеевич

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