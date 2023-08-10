Агузанова Татьяна Димитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агузанова Татьяна Димитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1783

Сын: Агузанов Василий Антипов

Отец ребёнка: Агузанов Антип Василиев

Куяново, Первомайский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Евдокия Антипова

Отец ребёнка: Агузанов Антип Василиев

Куяново, Первомайский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Агузанов Борис Антипов

Отец ребёнка: Агузанов Антип Василиев

Куяново, Первомайский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Агузанов Антип Василиев

Место жительства
Неизвестно
Куяново, Первомайский муниципальный район, Томская область
Смерть
Неизвестно
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