Агузанова Татьяна Димитриева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1783
Отец ребёнка: Агузанов Антип Василиев
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Евдокия Антипова
Отец ребёнка: Агузанов Антип Василиев
Рождение ребёнка
1793
Отец ребёнка: Агузанов Антип Василиев
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно