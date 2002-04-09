Суркова (Корсакова) Людмила Петровна
Место рождениядер. Чернуха, Бутурлинского района, Нижегородской обл.
Дата рождения27.12.1926
Дата смерти09.04.2002
ПолЖенский
Отец
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1926
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
1953
Рождение ребёнка
11.08.1955
Дочь: Крутько (Суркова) Виктория Анатольевна
Отец ребёнка: Сурков Анатолий Иванович
Рождение ребёнка
01.08.1959
Отец ребёнка: Сурков Анатолий Иванович
Смерть
09.04.2002