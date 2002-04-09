Суркова (Корсакова) Людмила Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суркова (Корсакова) Людмила Петровна

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Место рождения

дер. Чернуха, Бутурлинского района, Нижегородской обл.

Дата рождения

27.12.1926

Дата смерти

09.04.2002

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1926

Отец: Корсаков Петр Михайлович

Мать: Корсакова (Ефремова) Мария Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
1953

Муж: Сурков Анатолий Иванович

Рождение ребёнка
11.08.1955

Дочь: Крутько (Суркова) Виктория Анатольевна

Отец ребёнка: Сурков Анатолий Иванович

Рождение ребёнка
01.08.1959

Сын: Сурков Игорь Анатольевич

Отец ребёнка: Сурков Анатолий Иванович

Смерть
09.04.2002

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