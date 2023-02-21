Захаренко Иванова Анна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смерти03.12.1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.08.1909
Дочь: Богаткина Александра Ивановна
Отец ребёнка: Захаренко Иван Степанович
Енисейская губерния, Ачинский уезд, Даурская волость, деревня Александровка
Смерть
03.12.1960
Кемеровская область. г. Кемерово