Захаренко Иванова Анна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захаренко Иванова Анна Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

03.12.1960

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.08.1909

Дочь: Богаткина Александра Ивановна

Отец ребёнка: Захаренко Иван Степанович

Енисейская губерния, Ачинский уезд, Даурская волость, деревня Александровка
Смерть
03.12.1960
Кемеровская область. г. Кемерово
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